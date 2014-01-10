ওসমান হাদিকে শেষবারের মতো দেখতে ঢাবিতে ছাত্র-জনতার ভিড়

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০৮ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ওসমান হাদিকে শেষবারের মতো দেখতে ঢাবিতে ছাত্র-জনতার ভিড়
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ এলাকায় জনতার ভিড়/ছবি: জাগো নিউজ

সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে শেষ বিদায় জানাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে ভিড় করেছেন ছাত্র-জনতা।

শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় হাদির মরদেহ দেশে আসার খবর শুনে সেখানে মানুষ জড়ো হওয়া শুরু করে। ইনকিলাব মঞ্চের পক্ষ থেকে প্রথমে বিমানবন্দর থেকে মরদেহ সেখানেই আনার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। তবে পরবর্তীতে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়।

এক বিজ্ঞপ্তিতে ইনকিলাব মঞ্চ জানায়, শহীদ ওসমান হাদিকে বহনকারী গাড়ি বিমানবন্দর থেকে হিমাগারের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছে। সেখানে তাকে রেখে ইনকিলাব মঞ্চের কর্মীরা শাহবাগে এসে অবস্থান নেবেন।

পরিবারের দাবির ভিত্তিতে হাদিকে ঢাবি কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ এলাকায় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবরের পাশে সমাহিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে আজকের পরিবর্তে আগামীকাল শনিবার মরদেহ এখানে আনা হবে।

এফএআর/একিউএফ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।