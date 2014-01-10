হাদির মৃত্যুতে গভীর শোক ফ্রান্সের, রাজনৈতিক সহিংসতার কঠোর নিন্দা

প্রকাশিত: ০৯:২৪ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি/ছবি: সংগৃহীত

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে ফ্রান্স। পাশাপাশি সব ধরনের রাজনৈতিক সহিংসতার কঠোর নিন্দা জানিয়ে দেশটি।

শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) রাতে এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে ঢাকার ফরাসি দূতাবাস।

বিবৃতিতে ওসমান হাদির পরিবার, বন্ধু ও সমর্থকদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানানো হয়। এছাড়া ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের পর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ রাখার গুরুত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়।

ওসমান হাদি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র পদপ্রার্থী ছিলেন। তিনি গত ১২ ডিসেম্বর রাজধানীর পল্টনের কালভার্ট রোডে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় করে যাওয়ার সময় গুলিবিদ্ধ হন।

তাকে উদ্ধার করে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অস্ত্রোপচারের পর এভারকেয়ার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত সোমবার তাকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে সিঙ্গাপুরে পাঠানো হয়। সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার রাতে তিনি মারা যান।

হাদির মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হওয়ার পর দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। রাতেই একদল হামলাকারী দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারের কার্যালয়, ছায়ানট ভবনসহ আরও বিভিন্ন স্থানে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন দেয়।

জেপিআই/একিউএফ/এএসএম

