শেখ হাসিনাসহ ২৮৬ জনের বিরুদ্ধে সরকার উৎখাতের প্রমাণ পেয়েছে সিআইডি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৪৯ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
শেখ হাসিনাসহ ২৮৬ জনের বিরুদ্ধে সরকার উৎখাতের প্রমাণ পেয়েছে সিআইডি
ফাইল ছবি

অন্তর্বর্তী সরকারকে উৎখাত এবং রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ২৮৬ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধের প্রমাণ পেয়েছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। দীর্ঘ তদন্ত শেষে রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধের প্রমাণ পাওয়ার পর ২৮৬ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করে সিআইডি।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাতে সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এসব তথ্য জানান।

সিআইডি জানায়, অভিযুক্ত শেখ হাসিনাসহ ২৮৬ জন দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি, সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ভেঙে দেওয়া এবং অন্তর্বর্তী সরকারকে অবৈধভাবে উৎখাতের পরিকল্পনায় জড়িত ছিলেন। এ সময় তারা দেশি-বিদেশি যোগাযোগ ও অর্থায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ে নাশকতা পরিকল্পনা করেন।

অভিযুক্তদের তালিকায় শেখ হাসিনা ছাড়াও সাবেক মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম রয়েছে।

সিআইডি বলছে, তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ শাস্তি হতে পারে।

