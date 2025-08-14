সিলেটে লুট হওয়া সাদা পাথর উদ্ধারে ঢাকায় যৌথ অভিযান

সিলেটে লুট হওয়া সাদা পাথর উদ্ধারে ঢাকায় যৌথ অভিযান
সিলেটের বিখ্যাত পর্যটনকেন্দ্র কোম্পানীগঞ্জের ভোলাগঞ্জ থেকে লুট হওয়া বিপুল পরিমাণ সাদা পাথর উদ্ধারে রাজধানীর ডেমরার সারুলিয়া এলাকায় যৌথ অভিযান পরিচালনা করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব), জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাতে র্যাব-১১ এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এইচ এম সাজ্জাদ হোসেন এ তথ্য জানান।
র্যাব-১১ এর অধিনায়ক এইচ এম সাজ্জাদ হোসেন বলেন, সিলেটের ভোলাগঞ্জের লুট হওয়া বিপুল পরিমাণ সাদা খনিজ পাথর উদ্ধারে ঢাকার ডেমরার সারুলিয়ায় র্যাব, জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের যৌথ অভিযান চলছে। অভিযান শেষে রাতে কাঁচপুর ব্রিজ সংলগ্ন ঘাট এলাকায় ব্রিফিংয়ে বিস্তারিত জানানো হবে।
এদিকে সিলেটে লুট হওয়া পাথর উদ্ধারে তল্লাশিচৌকি বসিয়ে অভিযান শুরু করেছে যৌথবাহিনী। বুধবার (১৩ আগস্ট) রাত ১০টার দিকে এ অভিযান শুরু হয়। রাতভর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চলে। এসব অভিযানে পাথরবোঝাই ১৩০টি ট্রাক জব্দ করা হয়। এসব পাথর আবার সাদা পাথরে প্রতিস্থাপন করা হবে।
বৃহস্পতিবার সিলেটের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদ গণমাধ্যমকে জানান, বুধবার রাত থেকে যৌথবাহিনীর অভিযান শুরু হয়েছে। এখনো চলছে। অভিযানে জব্দ করা পাথর আবার সাদা পাথরে নিয়ে রাখা হবে। এছাড়া আজ বৃহস্পতিবার কোম্পানীগঞ্জ ও গোয়াইনঘাটে পৃথক দুটি তল্লাশিচৌকি স্থাপন করে পাথর তোলা বন্ধে সার্বক্ষণিক নজরদারি শুরু হয়।
সিলেট-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের সিলেট ক্লাবের সামনে বুধবার রাতে যৌথবাহিনীর অভিযান শুরু হয়। অভিযানে সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যরা আছেন। এ সময় কোম্পানীগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা পাথরবোঝাই ট্রাক আটক করা হয়। এসব ট্রাক পাথর নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে রওয়ানা হয়েছিল। আজ বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত পাথরবোঝাই ১৩০টি ট্রাকের পাথর জব্দ করা হয়।
