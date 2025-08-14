ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্পে ১৫ গাড়িচালকের প্লট বরাদ্দ বাতিল

ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্পে ১৫ গাড়িচালকের প্লট বরাদ্দ বাতিল
রাজউকের ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্পে ১৫ জন গাড়িচালকের নামে বিধিমালার ব্যত্যয় করে নিয়মবহির্ভূতভাবে সাময়িক বরাদ্দ প্লটগুলোর বরাদ্দ বাতিল করেছে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ড. মো. নুরুল আমিন স্বাক্ষরিত পত্রে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানকে জরুরিভিত্তিতে এসব প্লট বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।
তথ্য অধিদপ্তরের এক বিবরণীতে এসব তথ্য জানা গেছে।
বিবরণীতে বলা হয়, যাদের প্লট বাতিল করা হয়েছে তারা হলেন— গাড়িচালক মো. বোরহান উদ্দিন এবং মো. বেলাল হোসেনের নামে বরাদ্দ ৩ কাঠার প্লট; গাড়িচালক মো. সাইফুল ইসলাম ও মো. সফিকুল ইসলামের নামে বরাদ্দ ৩ কাঠার প্লট; গাড়িচালক মো. মতিউর রহমান ও মো. নুর হোসেন ব্যাপারীর নামে বরাদ্দ ৩ কাঠার প্লট; গাড়িচালক মো. মাহবুব হোসেন ও মো. শাহীনের নামে বরাদ্দ ৩ কাঠার প্লট; গাড়িচালক মো. মিজানুর রহমান ও মো. বাচ্চু হাওলাদারের নামে বরাদ্দ ৩ কাঠার প্লট; গাড়িচালক মো. নুরুল ইসলাম ও মো. রাজন মাদবরের নামে বরাদ্দ ৩ কাঠার প্লট এবং গাড়িচালক মো. নুরুল আলম, মো. নুর নবী ও মো. শাহীনের নামে বরাদ্দ ৫ কাঠার প্লট।
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্পে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের ১৫ গাড়িচালকের নামে নিয়মবহির্ভূতভাবে প্লট বরাদ্দ বিষয়ে একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে গঠিত দুটি তদন্ত কমিটি তাদের তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে।
দাখিল করা প্রতিবেদনে দেখা যায়, আলোচ্য আবেদনকারীগণ ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্পে প্লট বরাদ্দের আবেদন না করেও সাবেক প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত কোটার সীমা অতিক্রম করে এবং বিধিমালার ব্যত্যয় ঘটিয়ে নিয়মবহির্ভূতভাবে তাদের নামে প্লট বরাদ্দ করা হয়। দুটি তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনে আলোচ্য ১৫ জন গাড়িচালকের নামে প্রদত্ত সাময়িক বরাদ্দের আদেশ বাতিলের সুপারিশ করা হয়।
