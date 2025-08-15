বোয়ালখালীতে ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার

বোয়ালখালীতে ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার
চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ নেতা মো. আবদুল্লাহ আল আহাদকে (২৩) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দিবাগত রাতে উপজেলার কানুনগোপাড়া থেকে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে শুক্রবার (১৫ আগস্ট) তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
আহাদ আমুচিয়া ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ধোরলা গ্রামের মো.লোকমানের ছেলে। সে আমুচিয়া ইউনিয়ন ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক।
বোয়ালখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান জানান, নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ নেতা আহাদ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার ঘটনায় জড়িত।
