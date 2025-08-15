নারী নির্যাতনের অভিযোগে সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্ত বোর্ড
নারী নির্যাতনের অভিযোগে একজন সিনিয়র সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উচ্চপদস্থ তদন্ত বোর্ড গঠন করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। অভিযোগটি করেছেন একজন সাবেক সেনা কর্মকর্তার সাবেক স্ত্রী।
সংশ্লিষ্ট সাবেক সেনা কর্মকর্তা আগে একটি চাঞ্চল্যকর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে চাকরি থেকে বরখাস্ত হন এবং বর্তমানে জেলে কারাদণ্ড ভোগ করছেন।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
আইএসপিআর জানায়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অভিযোগটি প্রচারের আগেই সেনাবাহিনী বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ছিল এবং গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত শুরু করেছিল। অভিযোগকারী নারীর সামাজিক মর্যাদা ও ঘটনাটির সংবেদনশীলতা বিবেচনায় সেনা আইন অনুযায়ী সতর্কতার সঙ্গে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এরই মধ্যে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। অভিযোগের প্রকৃত সত্য উদঘাটনে একটি উচ্চপদস্থ তদন্ত বোর্ড কাজ শুরু করেছে। বর্তমানে ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সেনাবাহিনীর কোনো সদস্য বরখাস্ত হলে নিয়মানুযায়ী চিকিৎসা, সরকারি বাসস্থান বা অন্যান্য সুবিধা পাওয়ার বিধান নেই। তবে মানবিক কারণে, অভিযুক্ত সাবেক সেনা কর্মকর্তার সন্তানের এসএসসি পরীক্ষা থাকায় পরিবারকে সাময়িকভাবে সরকারি বাসভবনে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।
সেনাবাহিনী নৈতিকতা ও শৃঙ্খলার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ উল্লেখ করে আইএসপিআর জানায়, নীতিভ্রষ্ট কর্মকাণ্ডে কখনই প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। সদস্যদের বিরুদ্ধে যেকোনো অভিযোগ গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করে অপরাধ প্রমাণিত হলে আইনানুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয় বলে জানিয়েছে আইএসপিআর।
