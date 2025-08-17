ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের এক হাজতির মৃত্যু
কেরানীগঞ্জে অবস্থিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ হয়ে মোহাম্মদ সোহেল আহমেদ (৩৮) নামে এক হাজতি মারা গেছেন।
রোববার (১৭ আগস্ট) সকাল ৭টার দিকে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন সোহেল। পরে তাকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
কারারক্ষী সাইমন বলেন, সোহেল কেন্দ্রীয় কারাগারে হাজতি হিসেবে ছিলেন। তিনি সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার বনবাড়িয়া গ্রামের করিম উদ্দিনের সন্তান।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।
তিনি বলেন, একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তার সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হবে। ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ পরিবারে কাছে হস্তান্তর করা হবে।
কেএজেডআইএ/এনএইচআর/জেআইএম