যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর ৮ দাবির স্মারকলিপি নিলো না মাইলস্টোন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৫৭ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
এক ঘণ্টার বেশি সময় অপেক্ষা করেও স্মারকলিপি দিতে পারেননি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা/ছবি জাগো নিউজ

যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের আট দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ নেয়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

রোববার (১৭ আগস্ট) দুপুর সোয়া ১২টা থেকে সোয়া ১টা পর্যন্ত প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে অপেক্ষা করেও তারা স্মারকলিপি দিতে পারেননি।

অভিভাবকদের স্মারকলিপি নিলো না মাইলস্টোন কর্তৃপক্ষ

দুপুর দেড়টার দিকে স্কুলের একাডেমিক ভবনের সামনে সাংবাদিকদের ব্রিফিং করে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের পক্ষে এ অভিযোগ করেন নিহত তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী ফাতেমার মামা লিয়ন মীর।

