টেকসই দুগ্ধখাত গড়তে ২০ কর্মকর্তাকে ডেনমার্কের প্রশিক্ষণ

কূটনৈতিক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩২ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ২০ কর্মকর্তাকে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়

বাংলাদেশের দুগ্ধখাতকে আরও টেকসই ও দক্ষ করতে প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে ডেনমার্ক। সম্প্রতি সাভার ও রাজশাহীর সরকারি খামারে প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ২০ কর্মকর্তাকে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

রোববার (১৭ আগস্ট) নিজেদের ফেসবুক পেজে ঢাকাস্থ ডেনমার্ক দূতাবাস এ তথ্য জানিয়েছে।

দূতাবাস জানায়, প্রশিক্ষণে ডেনিশ বিশেষজ্ঞরা খামারের নিরাপত্তা, পুষ্টি ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, বাছুরের যত্ন এবং প্রাণিকল্যাণ বিষয়ে সর্বোত্তম চর্চা নিয়ে আলোচনা করেন।

এই প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে একটি স্ট্র্যাটেজিক সেক্টর কো-অপারেশন প্রকল্পের আওতায়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অংশীদার হিসেবে কাজ করছে ড্যানিশ ভেটেরিনারি অ্যান্ড ফুড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ফুড সেফটি অথরিটি, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন এবং ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর।

ডেনমার্ক দূতাবাস আরও জানিয়েছে, এই সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশে নিরাপদ ও টেকসই খাদ্য উৎপাদন এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। একটি শক্তিশালী ও টেকসই দুগ্ধখাত গড়ে তুলতে যৌথ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

