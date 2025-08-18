ঢাকা মহানগর উত্তর শ্রমিক লীগের সভাপতি গ্রেফতার
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন শ্রমিক লীগের ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি মো. হুমায়ুন কবিরকে (৪৮) গ্রেফতার করেছে ডিএমপির কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসি)।
সোমবার (১৮ আগস্ট) ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, রোববার (১৭ আগস্ট) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিটিটিসির স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের একটি চৌকস দল তুরাগ থানার রানাভোলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে হুমায়ুন কবিরকে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতার হুমায়ুনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।
টিটি/ইএ/জিকেএস