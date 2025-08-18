স্ত্রী তালাক দেওয়ায় আক্রোশে সৎ ছেলেকে শ্বাসরোধে হত্যা

স্ত্রী তালাক দেওয়ায় আক্রোশে সৎ ছেলেকে শ্বাসরোধে হত্যা
ঢাকার কেরানীগঞ্জে সৎ ছেলে রাকিবুল হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে বাবা আজহারুল সরদারকে (৩৬) গ্রেফতার করেছে র্যাব। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে রোববার (১৭ আগস্ট) দিনগত রাতে খুলনার হরিণটানা থানাধীন জিরো পয়েন্ট মোড়ে অভিযান চালিয়ে আজহারুলকে গ্রেফতার করে র্যাব-১০ এর একটি দল।
র্যাব জানায়, স্ত্রী তফুরা খাতুন তালাক দেওয়ায় আক্রোশবশত ছেলেকে শ্বাসরোধে হত্যা করেন বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন গ্রেফতার আজহারুল সরদার।
সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর কারওয়ান বাজার র্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে র্যাব-১০ এর অধিনায়ক অতিরিক্ত ডিআইজি মোহাম্মদ কামরুজ্জামান এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, তফুরা খাতুনের প্রথম স্বামী খায়রুল সরদার মারা গেলে তিনি দুই বছর আগে আজহারুল সরদারকে বিয়ে করেন। তবে বিয়ের পর নির্যাতনের শিকার হয়ে তিনি আদালতের মাধ্যমে আজহারুলকে ৩/৪ মাস আগে তালাক দেন।
এরপর থেকে আজহারুল তাকে নিয়মিত হুমকি দিয়ে আসছিলেন। গত ১৪ আগস্ট সকাল ৯টায় ছেলে রাকিবুল প্রতিদিনের মতো কাজে বের হয়ে আর বাসায় ফেরেননি। পরদিন গত ১৫ আগস্ট সকাল পর্যন্ত রাকিবুলের খোঁজ না পেয়ে রাকিবুলের মা তফুরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন।
আরও পড়ুন
- প্রবাসীর টাকা-স্বর্ণালংকার নিয়ে উধাও স্ত্রী, দিলেন তালাক
- ফুটবলার মোরসালিনের বিবাহ বিচ্ছেদ, স্ত্রীর মামলা প্রত্যাহার
র্যাব-১০ এর অধিনায়ক আরও বলেন, তফুরা খাতুন ছেলের খোঁজ জানতে চাইলে আসামি আজহারুল সঠিক তথ্য দেননি। অনেক খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে আজহারুল জানান, রাকিবুল তার সঙ্গে সাতক্ষীরায় আছে এবং তিনি তফুরা খাতুনের কাছ থেকে বিকাশের মাধ্যমে কিছু টাকা নেন।
গত ১৬ আগস্ট সকালে তফুরা খাতুন মোবাইল ফোনে জানতে পারেন যে, ছেলে রাকিবুলের মরদেহ আসামি আজহারুলের ভাড়া বাড়িতে রয়েছে। পরে থানা পুলিশ ৯৯৯ এর মাধ্যমে খবর পেয়ে ১৬ আগস্ট বেলা সাড়ে ১১টার দিকে স্থানীয়দের সহায়তায় দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের চুনকুটিয়া পশ্চিমপাড়ায় আজহারুলের ভাড়াবাড়ি থেকে রাকিবুলের মরদেহ উদ্ধার করে। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।
এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর মা তফুরা খাতুন বাদী হয়ে গত ১৭ আগস্ট ঢাকা জেলার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।
র্যাব-১০ সিও মোহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতার আজহারুল জানান, ১৪ আগস্ট দিনগত রাতেই তার ভাড়াবাড়িতে রাকিবুলকে গামছা দিয়ে শ্বাসরোধে হত্যা করে এবং মরদেহ গুমের চেষ্টা করে। স্ত্রীর তালাকে আক্রোশবশত সে এ ঘটনা ঘটায়।
টিটি/এমআইএইচএস/এমএস