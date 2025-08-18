১৮ বছর পর চাকরি ফিরে পেলেন ৮৫ নির্বাচন কর্মকর্তা
১৮ বছর আগে ২০০৭ সালে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বরখাস্ত হওয়া ৮৫ জন উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তাকে চাকরিতে পুনর্বহাল করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
এই কর্মকর্তাদের পুনর্বহাল করে সোমবার (১৮ আগস্ট) এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে কমিশন।
এর আগে ৮৫ জন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে চাকরিতে পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়ে পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। রায়ে চাকরি হারানো কর্মকর্তাদের সব সুযোগ-সুবিধা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।
চাকরিতে পুনর্বহাল হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে একজন কর্মকর্তা জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমাকে ‘বিএনপি ট্যাগ দিয়ে’ বরখাস্ত করা হয়েছিল। আমি নাকি তারেক রহমানের সঙ্গে কথা বলেছি। ১৮টি বছর চাকরি ছাড়া মানবেতর জীবনযাপন করেছি। সংসার চালাতে নানা ধরনের কাজ করতে হয়েছে। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া, সিনিয়র সহকারী সচিব পদে চাকরি ফিরে পেয়েছি।’
এদিন আপিল বিভাগ ১৮ বছর আগে বরখাস্ত হওয়া ৩২৮ জন কর্মকর্তাকে চাকরিতে পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়ে পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করেন।
রায়ে বলা হয়, ১৮ বছর আগে বরখাস্ত হওয়া ৩২৮ জনের মধ্যে তিনজন এরই মধ্যে মারা গেছেন। এ তিনজনের পরিবারের প্রাপ্য সুবিধা আইন অনুযায়ী দিতে হবে। একই সঙ্গে বাকি সব প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধাও ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
রায়ের পর্যবেক্ষণে আপিল বিভাগ বলেন, নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করা ছিল স্বাধীন, সার্বভৌম ক্ষমতার ওপর অসাংবিধানিক হস্তক্ষেপ।
তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকারের আমলে নিয়োগ পাওয়া ৮৫ জন কর্মকর্তাকে রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২০০৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর চাকরিচ্যুত করা হয়।
২০২২ সালের ১ সেপ্টেম্বর আপিল বিভাগের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে আপিল ও চারটি পৃথক রিভিউ আবেদনের শুনানি শেষে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির আপিল বেঞ্চ গত ২৫ ফেব্রুয়ারি চাকরি ফেরতের এ রায় দেন।
