গুয়াংজু বিমানবন্দরে বিমানের টার্মিনাল পরিবর্তন
চীনের গুয়াংজু বাইয়ুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের টার্মিনাল পরিবর্তন করা হয়েছে। সোমবার (২২ ডিসেম্বর) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়।
ওই পোস্টে বলা হয়, আগামী ২২ জানুয়ারি থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সব ফ্লাইট টার্মিনাল–১ এর পরিবর্তে টার্মিনাল–৩ থেকে পরিচালিত হবে। যাত্রীদের অনুরোধ করা যাচ্ছে, ভ্রমণের সময় যথাযথ টার্মিনালে উপস্থিত থেকে সহযোগিতা করার জন্য।
এমএমএ/এমএমকে/এমএস