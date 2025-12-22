কর্ণফুলীতে ট্রাফিক পুলিশের ওপর হামলায় গ্রেফতার ১৮

কর্ণফুলীতে ট্রাফিক পুলিশের ওপর হামলায় গ্রেফতার ১৮
চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে রেজিস্ট্রেশনবিহীন সিএনজি আটককে কেন্দ্র করে ট্রাফিক পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় ১৮ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় দুই ট্রাফিক পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। ঘটনার পর অবৈধ যানবাহনের বিরুদ্ধে অভিযান আরও জোরদার করার কথা জানিয়েছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি)।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) পুলিশের দেওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
রোববার (২১ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কর্ণফুলী উপজেলার চরলক্ষ্যা ইউনিয়নের চরফরিদ এলাকায় ফয়সাল সিএনজি স্টেশনের পাশের ইউটার্নে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সিএমপির ট্রাফিক বিভাগ কর্ণফুলী থানা পুলিশের সহযোগিতায় ওই এলাকায় চেকপোস্ট বসিয়ে অভিযান চালায়। এ সময় ১১টি রেজিস্ট্রেশনবিহীন সিএনজি আটক করা হয়। চালকদের কাছে কাগজপত্র চাইলে তারা তা দেখাতে ব্যর্থ হন। পরে আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে যানগুলো মনসুরাবাদ ডাম্পিংয়ে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়।
এ সময় কয়েকজন সিএনজি মালিক ও সমিতির নেতার উসকানিতে চালক ও স্থানীয় কিছু ব্যক্তি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন বলে পুলিশের অভিযোগ। একপর্যায়ে ১৫ থেকে ২০ জনের একটি দল লাঠিসোঁটা ও ইট-পাটকেল নিয়ে ট্রাফিক পুলিশের ওপর হামলা চালায়। এতে কনস্টেবল মো. সালাউদ্দিনের মাথা, হাত ও পায়ে এবং সার্জেন্ট মো. ইমতিয়াজ শাহরিয়ার ভূঁইয়ার কাঁধসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত লাগে। আহত অবস্থায় তারা মাটিতে পড়ে গেলে হামলাকারীরা জোরপূর্বক আটক সিএনজি নিয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।
খবর পেয়ে সিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) ওয়াহিদুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে কর্ণফুলী থানা পুলিশ ও ট্রাফিক বিভাগের সদস্যরা এলাকায় ব্যাপক অভিযান চালান। অভিযানে ঘটনায় জড়িত ১৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া অজ্ঞাতনামা আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
পুলিশ জানায়, অভিযানে ১৭টি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ও ৪৩টি অবৈধ সিএনজি আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় কর্ণফুলী থানায় আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইনে মামলা করা হয়েছে।
এদিকে পুলিশ কমিশনারের নির্দেশনায় এবং অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনারের (ট্রাফিক) সার্বিক তত্ত্বাবধানে নগরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে নির্দেশনামূলক ট্রাফিক সাইন স্থাপন করা হয়েছে। জনসাধারণের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করা এবং যানবাহন ব্যবস্থাপনা আরও গতিশীল করতে এই কার্যক্রম অব্যাহত বলে জানিয়েছে ট্রাফিক বিভাগ।
পাশাপাশি ব্যাটারিচালিত রিকশা ও অন্যান্য অবৈধ যানবাহনের বিরুদ্ধে অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে। নগরবাসীকে অবৈধ যানবাহন ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে এবং সুষ্ঠু ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় পুলিশকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছে সিএমপি।
