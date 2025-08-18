  2. জাতীয়

যৌথ ব্যবস্থাপনায় যুক্ত হচ্ছে রেলওয়ের তিন হাসপাতাল

প্রকাশিত: ০৯:৪০ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
রাজধানীর কমলাপুরে রেলওয়ে রেস্ট হাউজে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত/ ছবি: সংগৃহীত

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ ও বাংলাদেশ রেলওয়ের যৌথ ব্যবস্থাপনায় যুক্ত হচ্ছে ঢাকা, রাজশাহী ও সৈয়দপুর রেলওয়ে হাসপাতাল। এরই মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও রেলপথ মন্ত্রণালয়ের যৌথ ব্যবস্থাপনায় চট্টগ্রাম রেলওয়ে হাসপাতাল ও বক্ষব্যাধি হাসপাতাল একত্রিত হয়ে ‘চট্টগ্রাম রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতাল’ নামে পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের অন্যান্য হাসপাতালগুলোও পর্যায়ক্রমে যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এসব হাসপাতালে রেল কর্মচারী ও তাদের পোষ্যদের পাশাপাশি সাধারণ জনগণও স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারবে।

সোমবার (১৮ আগস্ট) রাজধানীর কমলাপুরে রেলওয়ের রেস্ট হাউজে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তথ্য অধিদপ্তরের এক বিবরণীতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, সভায় যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত নতুন তিনটি হাসপাতাল সঠিকভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে তিন বিভাগের করণীয় নির্ধারণে ১০০ দিনের একটি বিশেষ কর্মসূচি নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এর আগে বাংলাদেশ রেলওয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন হাসপাতালগুলোর যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার জন্য গত ২১ এপ্রিল রেলপথ মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়।

সভায় অর্থ বিভাগের সচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. সাইদুর রহমান, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ফাহিমুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. আফজাল হোসেনসহ উল্লিখিত তিন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পরে তারা ঢাকা (কমলাপুর) রেলওয়ে স্টেশন ও ঢাকা রেলওয়ে হাসপাতাল পরিদর্শন করেন।

