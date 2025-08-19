‘ডিজিটাল স্কিলস ফর স্টুডেন্টস’ প্রকল্পে প্রশিক্ষণ শুরু
আইসিটি বিভাগের ইডিজিই প্রকল্পের আওতায় দেশের মাদরাসা শিক্ষার্থীদের জন্য ‘ডিজিটাল স্কিলস ফর স্টুডেন্টস’ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে।
সোমবার (১৮ আগস্ট) তথ্য অধিদপ্তরের এক বিবরণীতে এ তথ্য জানানো হয়।
তথ্য বিবরণীতে আরও বলা হয়, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবের দিকনির্দেশনায় আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে শুরু হওয়া এ প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হলো মাদরাসা শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রোডাক্টিভিটি টুলস ব্যবহারে সক্ষম করে তোলা। এছাড়া ভবিষ্যতের কর্মবাজারে প্রতিযোগিতামূলক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা। প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থীরা মাইক্রোসফট অফিস অ্যাপ্লিকেশন ও গ্রাফিক ডিজাইন বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করবে।
প্রাথমিকভাবে, ১৬ আগস্ট থেকে টাঙ্গাইলের গোরস্তান জামিয়া ইসলামিয়া দারুস-সুন্নাহ মাদরাসার ১৬০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। পর্যায়ক্রমে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও টাঙ্গাইল জেলার মোট ৭৪০ জন মাদ্রাসা শিক্ষার্থী এই কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষিত হবে। বাস্তবায়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি।
ইডিজিই প্রকল্পের মাধ্যমে মাদরাসা শিক্ষার্থীরা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান তৈরিতে সক্ষম হবে। একইসঙ্গে দেশে একটি দক্ষ, স্মার্ট ও প্রযুক্তি-সমৃদ্ধ তরুণ প্রজন্ম গড়ে উঠবে।
