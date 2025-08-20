চট্টগ্রামে ট্রাকচাপায় পোশাকশ্রমিক নিহত

চট্টগ্রামে ট্রাকচাপায় পোশাকশ্রমিক নিহত
চট্টগ্রাম নগরের ইপিজেড এলাকায় ট্রাকচাপায় জায়েদা আক্তার নামের এক পোশাকশ্রমিক নিহত হয়েছেন।
বুধবার (২০ আগস্ট) সকালে সাড়ে ৮টার দিকে ইপিজেডের ইউনিভার্সেল কারখানার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত জায়েদা পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার চর চাপলী গ্রামের বাসিন্দা। তিনি টেকনিক্যাল অ্যাপারেলস নামের একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন।
ইপিজেড থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আরিফুল ইসলাম বলেন, ‘পাঠাও’ মোটরসাইকেলে চড়ে যাওয়ার সময় যানজটের মধ্যে দুই গাড়ির মাঝখানে চাপা পড়ে মোটরসাইকেলটি। এতে পেছনের সিটে থাকা জায়েদা ছিটকে পড়ে গেলে পিছন থেকে আসা একটি ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হন।
পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে বলেও জানান এসআই আরিফুল।
