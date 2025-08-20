  2. জাতীয়

ডাস্টবিনে মিললো পরিচ্ছন্নতাকর্মীর অর্ধগলিত মরদেহ

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১০ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
ফাইল ছবি

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরের ব্যাটারি ঘাট এলাকায় সিটি করপোরেশনের ময়লা সংগ্রহের স্থান (ডাস্টবিন) থেকে মো. সাব্বির (২০) নামের এক পরিচ্ছন্নতাকর্মীর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২০ আগস্ট) ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠায় কামরাঙ্গীরচর থানা পুলিশ। এর আগে মঙ্গলবার বিকেলে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

কামরাঙ্গীরচর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. ওমর ফারুক বলেন, খবর পেয়ে মঙ্গলবার বিকেলে কামরাঙ্গীরচরের ব্যাটারি ঘাট এলাকায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৫৬নং ওয়ার্ডের ময়লার ডাস্টবিন থেকে অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করি। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

তিনি বলেন, নিহত যুবক একটি ঠিকাদারি বেসরকারি কোম্পানির পরিচ্ছন্নতাকর্মী ছিলেন বলে জানতে পেরেছি। তার মৃত্যুর বিষয়ে বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

সাব্বির কামরাঙ্গীরচরের হুজুর পাড়া বেলিরোড এলাকায় মুক্তার হোসেনের বাসায় ভাড়া থাকতেন। তার বাবার নাম আব্দুল খালেক।

কাজী আল-আমিন/কেএসআর/এমএস

