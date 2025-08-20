  2. জাতীয়

শাহবাগে ৫৮০০ ইয়াবাসহ দুই কারবারি গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১১ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
শাহবাগে ৫৮০০ ইয়াবাসহ দুই কারবারি গ্রেফতার

রাজধানীর শাহবাগ এলাকায় অভিযান চালিয়ে পাঁচ হাজার ৮০০ পিস ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারিকে গ্ৰেফতার করেছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) উত্তরা বিভাগ। গ্রেফতাররা হলেন—মোহাম্মদ আলিম (৩৩) ও তুষার হোসেন (১৮)।

বুধবার (২০ আগস্ট) ডিবি উত্তরা বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) মো. হেলালউদ্দিন ভূঁইয়া এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, বুধবার সকাল ৬টা ১০ মিনিটের দিকে ডিবি উত্তরা বিভাগের একটি টিম শাহবাগ থানাধীন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের গেটের সামনে মৎস্যভবন থেকে শাহবাগগামী সড়ক থেকে দুজনকে গ্রেফতার করে। এসময় তাদের কাছ থেকে পাঁচ হাজার ৮০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

আসামিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি ।

কেআর/এমকেআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।