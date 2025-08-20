  2. জাতীয়

গ্রেড-১ পেয়ে ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান হলেন মাহমুদ হাসান

প্রকাশিত: ০৪:২৪ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
গ্রেড-১ পেয়ে ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান হলেন মাহমুদ হাসান
মো. মাহমুদ হাসান

গ্রেড-১ পেয়ে ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান নিয়োগ পেয়েছেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. মাহমুদ হাসান।

বুধবার (২০ আগস্ট) এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ১৩তম ব্যাচের কর্মকর্তা অতিরিক্ত সচিব মাহমুদ হাসান ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যানের রুটিন দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

অন্য আদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. দেলোয়ার হোসেনকে ভূমি মন্ত্রণালয়ে বদলি করা হয়েছে।

