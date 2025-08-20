কদমতলীতে নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর কদমতলীর শনিরআখড়া এলাকার একটি বাসা থেকে জান্নাত মেহেদী সোভা (২৪) নামে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার (২০ আগস্ট) ভোর ৫টার দিকে অচেতন অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
সোভার চাচা রাসেল বলেন, ৫-৬ মাস আগে আমার ভাতিজির সঙ্গে ফারহান নামের এক ছেলের বিয়ে হয়। বুধবার দিনগত মধ্যরাতে তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। এনিয়ে অভিমান করে রুমে গিয়ে গলায় ফাঁস নেয় সে। পরে তার স্বামী ফারহান তাকে উদ্ধার করে অচেতন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি আরও জানান, সোভার গ্রামের বাড়ি ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর এলাকায়। তার বাবার নাম মেহেদী মাসুদ সবুজ। সে কদমতলী এলাকায় থাকত।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
কাজী আল আমিন/এমআইএইচএস/এমএস