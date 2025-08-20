সিটিটিসির বিতর্কিত সাবেক এসপি নাজমুল বরখাস্ত
কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের (সিটিটিসি) সাবেক উপ-পুলিশ কমিশনার ও বর্তমানে বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়ে সংযুক্ত মো. নাজমুল ইসলামকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে সরকার।
জানা গেছে, গত কয়েক মাস ধরে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল টোয়েন্টিফোর পুলিশ কর্মকর্তা নাজমুলের নানা অপকর্ম ও দুর্নীতির খবর প্রকাশ করে।
অভিযোগ রয়েছে, নাজমুল ইসলাম অন্যের জনপ্রিয় ইউটিউব চ্যানেল দখল নিতে ভুক্তভোগীদের বিভিন্ন মামলায় ফাঁসাতেন। এরপর ইউটিউব চ্যানেল নিজের দখলে নিয়ে নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ডলার আয় করতেন।
বুধবার (২০ আগস্ট) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে বরখাস্তের আদেশ জারি করা হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রজ্ঞাপনে সই করেন সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, গত চার মাস ধরে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে মো. নাজমুল ইসলামকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।
সরকারি কর্মচারী বিধিমালা, ২০১৮ অনুসারে অসদাচরণ ও পলায়নের শাস্তিযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ায় গত ২৩ এপ্রিল থেকে অনুপস্থিত থাকায় সরকারি চাকরি থেকে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি খোরপোষ ভাতা পাবেন।
ছুটি না নিয়ে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় এখন পর্যন্ত ২০ জনের বেশি পুলিশ কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করেছে সরকার।
টিটি/এমকেআর/জিকেএস