উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিলো ডিএমপির বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৩৩ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের স্পেশাল চার্জ ব্যবহারের উচ্চতর প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

বুধবার (২০ আগস্ট) মেন্টরশিপ ট্রেইনিং প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে ডিএমপির বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের এ প্রশিক্ষণ শেষ হয়।

প্রশিক্ষণে বিভিন্ন আকৃতির ১১টি অত্যন্ত জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ স্পেশাল চার্জের সফল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, যা শুধুমাত্র উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বম্ব টেকনিশিয়ানদের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য।

প্রতিটি বিস্ফোরণ পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে শতভাগ সফল হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ বিভিন্ন অপারেশনাল পরিস্থিতিতে সঠিক চার্জ নির্বাচন ও প্রয়োগের ব্যবহারিক দক্ষতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রশিক্ষণটি নিরাপত্তা প্রটোকল, কমান্ড ও কন্ট্রোলের সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে পরিচালিত হয়েছে।

ডিএমপির বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের এ সাফল্য জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাদের পেশাদারত্ব ও প্রতিশ্রুতির প্রমাণ বহন করে। এ প্রশিক্ষণ তাদের দক্ষতা ও প্রস্তুতিকে আরও শাণিত করবে, যা ভবিষ্যতে জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশন মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

