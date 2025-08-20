উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিলো ডিএমপির বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের স্পেশাল চার্জ ব্যবহারের উচ্চতর প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
বুধবার (২০ আগস্ট) মেন্টরশিপ ট্রেইনিং প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে ডিএমপির বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের এ প্রশিক্ষণ শেষ হয়।
প্রশিক্ষণে বিভিন্ন আকৃতির ১১টি অত্যন্ত জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ স্পেশাল চার্জের সফল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, যা শুধুমাত্র উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বম্ব টেকনিশিয়ানদের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য।
প্রতিটি বিস্ফোরণ পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে শতভাগ সফল হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ বিভিন্ন অপারেশনাল পরিস্থিতিতে সঠিক চার্জ নির্বাচন ও প্রয়োগের ব্যবহারিক দক্ষতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রশিক্ষণটি নিরাপত্তা প্রটোকল, কমান্ড ও কন্ট্রোলের সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে পরিচালিত হয়েছে।
ডিএমপির বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের এ সাফল্য জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাদের পেশাদারত্ব ও প্রতিশ্রুতির প্রমাণ বহন করে। এ প্রশিক্ষণ তাদের দক্ষতা ও প্রস্তুতিকে আরও শাণিত করবে, যা ভবিষ্যতে জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশন মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।
