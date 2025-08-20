মাদক মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

মাদক মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার
মাদক মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি মো. রবিউল ইসলাম নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে অ্যান্টি টেরোরিজম ইউনিট (এটিইউ)। বুধবার (২০ আগস্ট) এটিইউয়ের পুলিশ সুপার (প্ল্যানিং অ্যান্ড রিসার্চ) শিরিন আক্তার জাহান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, ১৯ আগস্ট রাতে গাজীপুর সদর থানাধীন সিটি করপোরেশন মোড় থেকে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার রবিউল হাসান লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ থানায় ২০২২ সালের একটি মাদক মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি ছিলেন। ওই মামলায় আদালত চলতি বছরের ৩ জুলাই তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এরপর তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়।
পুলিশ সুপার শিরিন আক্তার জাহান আরও জানান, রবিউল হাসান দীর্ঘদিন ধরে আত্মগোপনে ছিলেন। তিনি গাজীপুরের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান করছিলেন বলে আমাদের কাছে তথ্য ছিল। তার বিরুদ্ধে রংপুর ও লালমনিরহাট জেলার বিভিন্ন থানায় একাধিক মাদক মামলা রয়েছে।
