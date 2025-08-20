  2. জাতীয়

সারাদেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৭৫৬

প্রকাশিত: ০৭:৫১ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১১৭৯ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৫৭৭ জন।

বুধবার (২০ আগস্ট) পুলিশ সদরদপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ.এইচ.এম. শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১১৭৯ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৫৭৭ জন। মোট গ্রেফতার করা হয়েছে ১৭৫৬ জনকে।

অভিযানিক কার্যক্রমে একটি পিস্তল, একটি ম্যাগজিন, দুই রাউন্ড গুলি, দুই রাউন্ড গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়েছে।

