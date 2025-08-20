বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী পালিত
যথাযথ মর্যাদা ও গভীর শ্রদ্ধার মধ্য দিয়ে বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানের ৫৪তম শাহাদতবার্ষিকী পালন করেছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী।
বুধবার (২০ আগস্ট) এ উপলক্ষ্যে বিমান বাহিনীর সকল ঘাঁটি ও ইউনিটের মসজিদে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। দোয়া মাহফিলে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয় এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে তার গৌরবোজ্জ্বল আত্মত্যাগের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।
আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) জানায়, সকালে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে বিমান বাহিনী ঘাঁটি বীর উত্তম এ কে খন্দকারের এয়ার অধিনায়ক এয়ার ভাইস মার্শাল মোহাম্মদ খায়ের উল আফসার বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় আয়োজিত মোনাজাতে অংশ নেন এবং শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তার অবদানের কথা স্মরণ করেন। এ সময় বিমান সদর ও ঢাকাস্থ বিভিন্ন ঘাঁটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিমানসেনারা উপস্থিত ছিলেন।
এছাড়া বিমান বাহিনী পরিচালিত সকল স্কুল ও কলেজে বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানের জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা এবং বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করা হয়।
