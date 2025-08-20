বিশ্ব মশা দিবসে উত্তর সিটির সচেতনতামূলক শোভাযাত্রা
বিশ্ব মশা দিবস উপলক্ষে সচেতনতামূলক শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা, লিফলেট বিতরণ এবং পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করেছ ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)। এসব কর্মসূচিতে ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, ম্যালেরিয়া ও জিকা ভাইরাসসহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।
এ বছর বিশ্ব মশা দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে— ‘মশক প্রজনন স্থল নির্মূলকরণই ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়াসহ মশাবাহিত রোগসমূহ প্রতিরোধের মূল উপায়।
বুধবার (২০ আগস্ট) রাজধানীর গুলশান-২ গোলচত্ত্বরে আয়োজিত র্যালিতে ডিএনসিসির কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, বিভিন্ন এনজিওর প্রতিনিধি এবং সমাজের নানা শ্রেণি-পেশার নগরবাসী অংশগ্রহণ করেন।
শোভাযাত্রা শেষে আয়োজিত আলোচনা সভায় ডিএনসিসির প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগে. জেনারেল ইমরুল কায়েস চৌধুরী বলেন, সচেতনতা বৃদ্ধি ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধ করে একটি সুস্থ, নিরাপদ ও মশামুক্ত নগর গড়ে তোলা সম্ভব।
এছাড়া দিবসটি ঘিরে ডিএনসিসির ১০টি অঞ্চলে পৃথকভাবে শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা, সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ এবং পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।
এমএমএ/এমআইএইচএস/এমএস