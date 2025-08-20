বাংলাদেশে দ্রুত অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন চাইলো ভারত
ভারতের মাটিতে বাংলাদেশবিরোধী কোনো কার্যক্রম চলছে না দাবি করে বাংলাদেশে যত দ্রুত সম্ভব অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন চেয়েছে ভারত।
বুধবার (২০ আগস্ট) সন্ধ্যায় ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক বিবৃতিতে এ দাবি করেন।
বাংলাদেশে কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগ ভারতে অফিস খুলে রাজনৈতিক কার্যক্রম চালাচ্ছে- এমন খবরে বাংলাদেশের কড়া প্রতিবাদ জানানোর পর এ বিবৃতি দেয় ভারত।
বিবৃতিতে রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ভারত সরকার আশা করে বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছা ও ম্যান্ডেট অনুযায়ী দেশের নির্বাচন যত দ্রুত সম্ভব মুক্ত, ন্যায়সঙ্গত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলকভাবে অনুষ্ঠিত হবে।
আরও পড়ুন
- ভারতে আওয়ামী লীগের সব অফিস বন্ধের আহ্বান বাংলাদেশের
- ভারতের মাটিতে বাংলাদেশবিরোধী কোনো কার্যক্রম চলছে না: দাবি নয়াদিল্লির
ভারতের মাটিতে আওয়ামী লীগের কার্যক্রমের বিষয়ে বিবৃতিতে বলা হয়, ভারতের মাটি থেকে কোনো ধরনের বাংলাদেশবিরোধী কার্যক্রম চালানো হচ্ছে বা আওয়ামী লীগের নামধারী কেউ এ ধরনের কার্যকলাপে লিপ্ত আছে- এমন কোনো তথ্য ভারত সরকারের কাছে নেই। এছাড়া ভারত অন্য দেশের বিরুদ্ধে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে অনুমোদন দেয় না।
এর আগে বুধবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশে কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগ ভারতে অফিস খুলে রাজনৈতিক কার্যক্রম চালাচ্ছে- এমন খবরের কড়া প্রতিবাদ জানায় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার।
জেপিআই/বিএ/এমএস