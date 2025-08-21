রাজধানীতে ছিনতাইয়ের প্রস্তুতিকালে যুবক গ্রেফতার

রাজধানীতে ছিনতাইয়ের প্রস্তুতিকালে যুবক গ্রেফতার
রাজধানীর কোতোয়ালি এলাকায় ছিনতাইয়ের প্রস্তুতিকালে বজেশ্বর পাল (৪০) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুর ১টার দিকে কোতোয়ালি থানার রায় সাহেব বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ঢাকা মহানগর পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
কোতোয়ালি থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, বুধবার দুপুরে কোতোয়ালি থানার একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে কতিপয় দুষ্কৃতকারী রায় সাহেব বাজার এলাকায় ছিনতাই করার উদ্দেশে অবস্থান করছে। এমন তথ্যের ভিত্তিতে টিমটি সেখানে অভিযান পরিচালনা করে। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর সময় ছিনতাইকারী বজেশ্বর পালকে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনায় বজেশ্বর পালের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।
গ্রেফতার বজেশ্বর পালের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।
কেআর/এমএএইচ/