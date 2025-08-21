  2. জাতীয়

‘অর্থনৈতিক সহযোগিতা’ জোরদারে ঢাকায় পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী

কূটনৈতিক প্রতিবেদক কূটনৈতিক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৩৯ এএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কামাল খান ও বাংলাদেশের বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন/ছবি- সংগৃহীত

পাকিস্তানের ফেডারেল বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কামাল খান চার দিনের সরকারি সফরে বুধবার রাতে ঢাকায় এসেছেন।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানান বাংলাদেশের বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন এবং ঢাকায় নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দার।

পাকিস্তান হাইকমিশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এ সফরের মূল লক্ষ্য দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ককে নতুন মাত্রায় উন্নীত করা এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করা।

সফরকালে জাম কামাল খান বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বৈঠক করবেন। এছাড়া তিনি সরকারের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন এবং ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেবেন।

আলোচনায় দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধি, নতুন বিনিয়োগ খাত চিহ্নিত করা এবং বিদ্যমান বাধা দূর করার বিষয়গুলো গুরুত্ব পাবে।

