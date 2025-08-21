অধিকার সংরক্ষণসহ ৭ দাবি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের
শিক্ষাক্রম আধুনিকায়ন ও অধিকার সংরক্ষণসহ সাত দফা দাবিতে মানববন্ধন করেছে বাংলাদেশ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র-শিক্ষক পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদ।
বুধবার (২০ আগস্ট) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এই কর্মসূচি পালন করেন তারা।
মানববন্ধনে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার নেতারা বলেন, ১৯৭৮ সালে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য ‘উপ-সহকারী প্রকৌশলী বা সমমান’ নির্ধারণ করে এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলী থেকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ করে।
পরে ১৯৯৪ সালে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য নির্ধারিত উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদটি ১০ম গ্রেডে উন্নীত করে দ্বিতীয় শ্রেণি পদমর্যাদা দেওয়া হয়। এছাড়া বিএনবিসি-২০২০ এ প্রকৌশলী সংজ্ঞায় বিএসসি প্রকৌশলী ও ডিপ্লোমা প্রকৌশলী নির্ধারণ করা হয়েছে।
কিন্তু এখন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য সংরক্ষিত উপ-সহকারী প্রকৌশলী বা সমমানের পদটি সবার জন্য উন্মুক্ত করা, সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি বাদ দিয়ে সরাসরি নিয়োগ দেওয়া এবং বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া অন্য কেউ প্রকৌশলী পদবি ব্যবহার নিষিদ্ধের দাবিতে আন্দোলন করছেন বিভিন্ন প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ফলে প্রকৌশল শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা সৃষ্টির পাঁয়তারা চলছে, যা অপ্রত্যাশিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত।
সে কারণে এ ধরনের ন্যাক্কারজনক দাবি প্রত্যাহারের জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বানের পাশাপাশি ডিপ্লোমা নেতারা অবিলম্বে সংগ্রাম পরিষদের সাত দাবি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।
তাদের সাত দাবি
১. প্রকৌশল কর্ম ও শিক্ষাঙ্গনের স্থিতিশীলতা রক্ষায় উপ-সহকারী প্রকৌশলী বা সমমান পদ বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনের আলোকে শুধু ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য সংরক্ষণ রাখা।
২. উপ-সহকারী প্রকৌশলী থেকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি ৫০ শতাংশ এ উন্নীত করা।
৩. যুগের চাহিদা অনুযায়ী ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের কারিকুলাম ইংরেজি ভার্সনে আধুনিকায়ন।
৩. সব পলিটেকনিক ও মনোটেকনিক ইনস্টিটিউট, টিএসসিতে ১:১২ অনুপাতে শিক্ষক শিক্ষার্থী বিবেচনায় শিক্ষক স্বল্পতা দূর করা।
৪. ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মক্ষেত্রের গুণগত মানোন্নয়ন ও গবেষণা কার্যক্রমকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রকৌশল কর্মক্ষেত্রে ফিল্ড ও ডেস্ক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাজন।
৫. মেধার অপচয় রোধে প্রকৌশল ক্যাডার ছাড়া অন্যান্য ক্যাডারে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের প্রবেশ আইন করে নিষিদ্ধ করা।
৬. আন্তর্জাতিক ইঞ্জিনিয়ারিং টিম কনসেপ্ট অনুযায়ী ১:৫ অনুপাতে সব প্রকৌশল সংস্থার জনবল কাঠামো প্রণয়ন করা।
৭. সব প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং সনদধারীদের ক্রেডিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা।
মানববন্ধনে সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক প্রকৌশলী মো. আখেরুজ্জামান, সদস্যসচিব প্রকৌশলী মো. ইমাম উদ্দিন, আইডিইবি কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী মো. কবীর হোসেন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া প্রমুখ। এছাড়া মানববন্ধনে পলিটেকনিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা উপস্থিত ছিলেন।
