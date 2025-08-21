সারাদেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার আরও ১৭২৭

  2. জাতীয়

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০১ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আরও ১১৭৭ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৫৫০ জন।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ.এইচ.এম. শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১১৭৭ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৫৫০ জন। মোট গ্রেফতার করা হয়েছে ১৭২৭ জনকে।

এ সময় উদ্ধার করা হয়েছে, বার্মিজ চাকু একটি, একনলা বন্দুক একটি, এলজি দুটি, কিরিচ একটি, রামদা একটি, কার্তুজ একটি।

