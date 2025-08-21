যে কারণে আবারও ঢাকা কলেজ ও সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ
উদ্ভাস কোচিং সেন্টারে ঢাকা কলেজ ও সিটি কলেজের শিক্ষার্থীরা ক্লাস করেন। সেখানে তিনদিন আগে আইডি কার্ড নিয়ে দুই কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। ওইদিন শিক্ষার্থীদের মধ্যে চড়থাপ্পড়ের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনা নিয়ে গত পরশু দুই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করে।
এরই সূত্র ধরে বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুই কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। জানা গেছে, সংঘর্ষে দুই প্রতিষ্ঠানের বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন।
দুপুরে ঘটনাস্থলে ব্রিফিংয়ে ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. মাসুদ আলম এসব তথ্য জানান।
তিনি বলেন, ঢাকা কলেজ ও সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে আজ। পরে দুইপক্ষের মাঝখানে পুলিশ অবস্থান নেয়। এর ফলে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা তাদের কলেজের সামনে চলে যান এবং সিটি কলেজের শিক্ষার্থীরা তাদের কলেজের সামনে চলে যান। আমরা দুই কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করবো যেন শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে ফিরে যান। রাস্তাঘাটে যেন কোনো ঝামেলা সৃষ্টি না হয়, আমরা কঠোর অবস্থানে আছি।
ডিসি মাসুদ আলম বলেন, বর্তমানে যান চলাচল কিছুটা স্বাভাবিক। এসব ঘটনা এখানে প্রায়ই ঘটে, ছোট ছোট বিষয় থেকে এ ধরনের ঘটনা কেন ঘটে তা নিয়ে আমরা দুই কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলবো। এখানে এ ধরনের ঘটনা কোনো কারণ ছাড়াই ঘটে।
রমনা বিভাগের ডিসি আরও বলেন, এ বিষয় নিয়ে আমরা এর আগেও আলোচনা করেছি। কিন্তু এবার আলোচনা করতে হবে কেন এ ধরনের ঘটনা ঘটে, এর মূলে যেতে হবে। এই দুই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কারণে জনগণকে ভোগান্তিতে পড়তে হয়। তারা যখন মুখোমুখি অবস্থান নেয় তখন যে কোনো ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। আমরা এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাই।
আজকের সংঘর্ষের কারণ জানতে চাইলে এই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, পূর্বের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজকের এই ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি। আমরা জেনেছি তিনদিন আগে উদ্ভাস কোচিং সেন্টারে দুই কলেজের শিক্ষার্থীরা ক্লাস করেন। সেখানে আইডি কার্ডকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে ঝামেলার সৃষ্টি হয় এবং চড়থাপ্পড়ের ঘটনা ঘটে। সেটাকে কেন্দ্র করে গত পরশুও দুই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তেজনা ছিল, পরে সেটি শেষ হয়ে যায়। তখন আমরা মনে করেছিলাম এটা এখানেই শেষ। কিন্তু আজ আবার নতুন করে শুরু হয়েছে। তবে ওই সময় ওইখানে যেসব শিক্ষার্থী ছিলেন তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে প্রকৃত কারণ জানা যাবে। এছাড়া আমরা শুনেছি আজকের সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হয়েছেন, তারা হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।
সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে নিউমার্কেট জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জাহাঙ্গীর আলম বলেন, দুপুর ২টার দিকে পরিস্থিতির স্বাভাবিক হয়েছে, এখন যান চলাচল স্বাভাবিক। আমরা ঢাকা কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছি, এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানানো হবে।
টিটি/ইএ/জিকেএস