যৌন নিপীড়নের মামলায় যুবক গ্রেফতার

যৌন নিপীড়নের মামলায় যুবক গ্রেফতার
চট্টগ্রামের বন্দর থানার গোসাইলডাঙ্গা এলাকা থেকে যৌন নিপীড়ন মামলার আসামি শাহিদ ওরফে শাহিন মজুমদার (২২) নামের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
বুধবার (২০ আগস্ট) রাত ১০টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বন্দর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।
পুলিশ জানায়, চার বছরের ওই শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে ১১ আগস্ট বন্দর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা হয়। এ মামলার আসামি হিসেবে তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
শাহিদ মূলত চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলার বাইছাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি বন্দর এলাকার একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন।
