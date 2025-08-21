স্ত্রীসহ সাবেক কর পরিদর্শকের নামে মামলা করবে দুদক
জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সাবেক কর পরিদর্শক মো. আব্দুল বারী (এসএম বারী) ও তার স্ত্রী ফিরোজা বেগমের নামে পৃথক দুটি মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন মামলা অনুমোদনের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
অনুমোদন হওয়া মামলায় আব্দুল বারীর বিরুদ্ধে ৯৬ লাখ ৬০ হাজার ৯৯৮ টাকার সম্পদের তথ্য গোপন ও ১৯ লাখ ৩২ হাজার ১৬৯ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে।
অন্যদিকে, ফিরোজা বেগমের বিরুদ্ধে যথাক্রমে ৩ কোটি ৩১ লাখ ৭ হাজার ৯৫০ টাকার সম্পদের তথ্য গোপন ও ৩ কোটি ৯২ লাখ ৩০ হাজার ২০৫ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে।
ফিরোজা বেগমের বিরুদ্ধে অনুমোদন হওয়া মামলায় তার স্বামী আব্দুল বারীকেও আসামি করা হবে।
দুদকের অনুসন্ধান সূত্রে জানা যায়, আসামি ফিরোজা বেগমের দাখিল করা সম্পদ বিবরণী যাচাই করেছে দুদক। আসামি তার স্বামীর সহায়তায় সম্পদের তথ্য গোপন ও অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন।
