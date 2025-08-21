লিবিয়ায় মানবপাচার চক্রের সদস্য গ্রেফতার, জড়িত বিমানের কর্মচারীরাও

লিবিয়ায় মানবপাচার চক্রের সদস্য গ্রেফতার, জড়িত বিমানের কর্মচারীরাও
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে মানবপাচার চক্রের এক সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। গ্রেফতার ব্যক্তির নাম সাখাওয়াত হোসেন (৪২)। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) লিবিয়া থেকে দেশে ফেরা একদল বাংলাদেশি নাগরিকের মধ্য থেকে তাকে শনাক্ত করা হয়।
সিআইডি জানায়, গ্রেফতার মানবপাচারকারী সাখাওয়াত হোসেন জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ট্রাফিক হেলপার মো. শওকত আলীসহ আরও চার-পাঁচজন লিবিয়ায় মানবপাচারের সঙ্গে জড়িত। তাদের বিষয়ে অনুসন্ধান করছে সিআইডির মানবপাচার প্রতিরোধ ইউনিট।
সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান জানান, লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপলিতে বাংলাদেশ হাইকমিশন কর্তৃক প্রদত্ত আউটপাসে দেশে ফেরেন মোট ১৭৫ জন বাংলাদেশি। চার্টার ফ্লাইটযোগে বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা ৩১ মিনিটে তারা ঢাকায় পৌঁছান। যাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ ও তথ্য লিপিবদ্ধকরণের সময় জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার (এনএসআই) সহযোগিতায় সিআইডি মানবপাচার চক্রের একজন এজাহারভুক্ত আসামিকে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতার সাখাওয়াত হোসেন দীর্ঘদিন ধরে লিবিয়ায় মাফিয়া সিন্ডিকেট পরিচালনা ও অপহরণের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তার বিরুদ্ধে এয়ারপোর্ট থানায় মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনে বিভিন্ন ধারায় মামলা রয়েছে। এছাড়া কিশোরগঞ্জ সদর থানায়ও আরেকটি মামলা আছে।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সাখাওয়াত হোসেন সিআইডির কাছে স্বীকার করেছেন, তিনি ৪০০ থেকে ৫০০ বাংলাদেশিকে চারটি নৌকায় করে লিবিয়া থেকে ইতালিতে অবৈধভাবে পাঠিয়েছেন। এর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেন তিনি।
গ্রেফতার সাখাওয়াতের দেওয়া তথ্যে আরও কয়েকজন মানবপাচারকারী ও সহযোগীর নাম উঠে এসেছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ট্রাফিক হেলপার মো. শওকত আলী (৪৭)। এছাড়া অজ্ঞাতনামা চার থেকে পাঁচজন সহযোগীর তথ্যও মিলেছে, যারা বিদেশে উন্নত জীবনের প্রলোভন দেখিয়ে পাচার, আটক ও মুক্তিপণ আদায়ে সক্রিয় ছিল।
সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন খান আরও বলেন, মানবপাচার প্রতিরোধে সিআইডির বিশেষ অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এরইমধ্যে গ্রেফতার আসামির দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্টদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে। আইনগত প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করে অভিযুক্তদের বিচারের আওতায় আনা হবে।
টিটি/এএমএ/জিকেএস