পেট্রোবাংলায় অনিয়মের অভিযোগে দুদকের অভিযান

প্রকাশিত: ০৮:২১ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)- এ বিধিবহির্ভূত নিয়োগ ও পদোন্নতি, অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে বিসিএসসিএল-এ কার্যাদেশ দেওয়া এবং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে জাতীয় স্বার্থের ক্ষতিসাধনের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সেখানে একটি অভিযান পরিচালনা করেছে।

বৃহস্পতিবার (২১ আগষ্ট) রাতে এ অভিযানের বিষয়ে জানান দুদকের উপ-পরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম।

এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে তিনি বলেন, দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে পরিচালিত এ অভিযানে পরিচালক পদে পদোন্নতির রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় জ্যেষ্ঠতার বিধি লঙ্ঘন এবং ফিডার পদে চাকরির মেয়াদ পূর্ণ না হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এ ছাড়া, মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানির ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জিটিসির সঙ্গে টেন্ডার প্রক্রিয়া ছাড়া চুক্তি নবায়নের তথ্য-প্রমাণ পাওয়ার কথা জানিয়েছে দুদকের এনফোর্সমেন্ট দল। এ সংক্রান্ত বিভিন্ন নথিপত্রও অভিযানকালে সংগ্রহ করা হয়েছে।

দুদকের এনফোর্সমেন্ট দল জানিয়েছে, সংগৃহীত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা শেষে কমিশনের কাছে বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।

