স্ত্রীসহ ঢাকার সাবেক কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন দুদকের
প্রায় দুই কোটি ৩৪ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর আবুল হাসেম হাসু ও তার স্ত্রী পারভীন আক্তারের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলা দায়েরের অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুদকের উপ-পরিচালক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আকতারুল ইসলাম এ তথ্য জানান।
অনুমোদন দেওয়া প্রথম মামলায় আবুল হাসেমের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এক কোটি ৬০ লাখ ২৪ হাজার ৩১৪ টাকা মূল্যের সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে।
অন্যদিকে, দ্বিতীয় মামলায় স্বামীর সহায়তায় পারভীন আক্তার ৭৪ লাখ ৬৩ হাজার ৩২৪ টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন বলে অভিযোগ আনা হয়েছে। এ মামলায় স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আসামি হয়েছেন।
এ দম্পতির বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ধারা ও দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।
