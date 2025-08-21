উড়োজাহাজের টিকিটে এজেন্সির নাম-বিক্রি মূল্য লেখার নির্দেশনা

উড়োজাহাজের টিকিটে এজেন্সির নাম-বিক্রি মূল্য লেখার নির্দেশনা
আকাশপথের যাত্রীসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণে এয়ার (বিমান) টিকিটের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও প্রতারণা রোধে বিজ্ঞপ্তি জারি করছে সরকার।
আকাশপথের যাত্রী ও ট্রাভেল এজেন্সির মালিকদের উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।
এতে বলা হয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ১১ ফেব্রুয়ারি জারি করা পরিপত্রে এয়ার টিকিটের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রোধে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল তা যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে না। ওই পরিপত্রে টিকিটের গায়ে বিক্রয়মূল্যের উল্লেখ করার নির্দেশনা থাকলেও তা অনুসরণ না করার নজির দেখা যাচ্ছে।
আকাশপথের যাত্রী সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণার্থে সব ট্রাভেল এজেন্সিকে এয়ার টিকিটের গায়ে ট্রাভেল এজেন্সির নাম, লাইসেন্স নম্বর এবং টিকিটের বিক্রয়মূল্য স্পষ্ট ভাষায় লিখতে হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
এতে আরও বলা হয়, আকাশপথের যাত্রী সাধারণকেও কেনা টিকিটের বিক্রয়মূল্য ও ট্রাভেল এজেন্সির নাম যথাযথ রয়েছে কি না বুঝে নিতে হবে। কোনোভাবে অনিবন্ধিত ট্রাভেল এজেন্সির কাছ থেকে টিকিট কেনা যাবে না।
কোনো ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে টিকিটের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি বা সিন্ডিকেটের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া গেলে ওই ট্রাভেল এজেন্সির নিবন্ধন বাতিলসহ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।
আরএমএম/এমআইএইচএস