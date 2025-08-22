অটোরিকশার স্টার্ট বন্ধ করে ছিনতাই: চালকসহ গ্রেফতার ৪
ঢাকায় অভিনব কৌশলে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। সিএনজিচালিত অটোরিকশায় যাত্রী নিয়ে নির্জন এলাকায় গিয়ে গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দেয় চালক। এরপর আশপাশে ওঁৎপেতে থাকা চালকের সহযোগীরা এসে ধারালো অস্ত্র ধরে যাত্রীর কাছে থাকা সবকিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এমনকি যাত্রীকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে টাকা নেওয়া হয় মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে। এ ঘটনায় জড়িত সংঘবদ্ধ চক্রের মূলহোতাসহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের তেজগাঁও বিভাগ।
গ্রেফতাররা হলেন- মো. জাকির হোসেন, মো. নজরুল ইসলাম (৪৭), মো. মিজানুর রহমান (৪৫) ও মো. হাফিজুল ইসলাম ওরফে হাবু (৪৫)।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) রাতে।ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গত ১৬ আগস্ট সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটের দিকে শেরেবাংলা নগর থানায় দায়ের করা এক অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান শুরু হয়। অভিযোগে বলা হয়, রাজশাহী থেকে ঢাকার টেকনিক্যাল বাসস্ট্যান্ডে আসা এক যাত্রী অটোরিকশাতে উঠেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ভবনের সামনে পৌঁছালে চালক গাড়ি বন্ধ করে সময়ক্ষেপণ করতে থাকেন। এসময় পূর্ব থেকে ওঁৎপেতে থাকা তিনজন সহযোগীর সহায়তায় যাত্রীর গলায় ছুরি ধরে নগদ টাকা, দুটি মোবাইল ফোন ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে টাকা ছিনিয়ে নেয় তারা। পরে অতিরিক্ত টাকার জন্য যাত্রীকে মারধর ও চাপ প্রয়োগ করে পরিবারের কাছ থেকে বিকাশের মাধ্যমে আরও টাকা আদায় করে ছিনতাইকারীরা। শেষে আগারগাঁও এলাকায় নির্জন স্থানে তাকে নামিয়ে পালিয়ে যায় চক্রটি।
ডিবির তেজগাঁও বিভাগ অভিযোগের পরপরই ছায়া তদন্ত শুরু করে। তদন্তে জানা যায়, একটি সংঘবদ্ধ চক্র দীর্ঘদিন ধরে একই কৌশলে ছিনতাই করে আসছে। শেরেবাংলা নগর থানায় এই চক্রের বিরুদ্ধে আরও তিনটি মামলা রয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে অভিযুক্ত অটোরিকশা ও চালককে শনাক্ত করে ডিবি।
পরবর্তীতে বৃহস্পতিবার ভোর ৪টার দিকে গাবতলী টেকনিক্যাল বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে অটোরিকশাসহ চালক জাকির হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়।
চালক জাকিরের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আগারগাঁও পুরাতন বাণিজ্য মেলা এলাকায় অভিযান চালায় ডিবি। যাত্রীবেশে অটোরিকশাতে ওঠে ডিবির একটি টিম। সেখানে পৌঁছালে বাকি তিনজন ছিনতাইকারী দেশীয় অস্ত্র নিয়ে অটোরিকশার কাছে আসে। তখনই অভিযান চালিয়ে নজরুল ইসলাম ও মিজানুর রহমানকে অস্ত্রসহ গ্রেফতার করা হয়। তবে পালিয়ে যায় অপর আসামি হাফিজুল ইসলাম। পরে আশুলিয়ায় অভিযান চালিয়ে তাকেও গ্রেফতার করে ডিবি।
এসময় তাদের কাছ থেকে তিনটি ছুরি, দুটি ছিনতাইকৃত মোবাইল ফোন এবং একটি অটোরিকশা উদ্ধার করা হয়।
ডিসি তালেবুর রহমান আরও জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতাররা ঢাকার বিভিন্ন স্থানে একাধিক ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
