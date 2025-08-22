হানি ট্র্যাপে ফেলে অর্থ আত্মসাৎ, গ্রেফতার ৭
ফেসবুক, ইমো ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে রিয়েল সার্ভিস প্রদান ও চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ‘হানি ট্র্যাপ’ ফেলে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া চক্রের ৭ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ মিরপুর বিভাগ।
বৃহস্পতিবার (২১আগস্ট) সন্ধ্যায় ডিবি-মিরপুর বিভাগের অতিরিক্ত উপ পুলিশ কমিশনার (এডিসি) মো. সোনাহর আলী শরীফ এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
গ্রেফতাররা হলেন–মো. বিপ্লব খান, ফারিন তানহা তোফা, সম্পা আক্তার, শাহ মোহাম্মদ জোবায়ের অভিক, মো. আল-মাসুদ, মোছা. মনিকা আক্তার ও মো. আবু সুফিয়ান।
এডিসি সোনাহর আলী বলেন, শরীয়তপুর জেলার রহমান (২৮) ও বান্দরবন জেলার মনির উদ্দিন চাকরি খোঁজার উদ্দেশ্যে ফেসবুকের একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন। ১৯ আগস্ট সন্ধ্যা ৭টার দিকে তারা মিরপুর ৬০ ফিট, বারেক মোল্লার এলাকায় এসে এক যুবকের সঙ্গে দেখা করেন। যুবক তাদের ব্যাটারিচালিত টমটমে করে মিরপুর শেওড়াপাড়ার একটি বিল্ডিংয়ের ষষ্ঠ তলায় নিয়ে যান।
সেখানে তাদের আটক রেখে একাধিক পুরুষ ও নারীর উপস্থিতিতে মারধর করা হয়। পাশাপাশি তিনজন নারীকে পাশে বসিয়ে ভিডিও ধারণ করে, যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেখিয়ে নগদ ১১ হাজার টাকা এবং মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ৫৫ হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়। এছাড়া ভিকটিমদের মোবাইল ও আত্মসাৎ করা হয়।
তিনি বলেন, গ্রেফতারের সময় ভিকটিমদের কাছ থেকে হাতিয়ে নেওয়া নগদ টাকা, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে নেওয়া অর্থ এবং ব্যবহার করা তিনটি মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে।
ডিবি জানায়, গ্রেফতাররা দীর্ঘদিন ধরে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে চাকরি ও রিয়েল সার্ভিস দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিল।
আত্মসম্মানের ভয়ে ভুক্তভোগীরা পুলিশের কাছে অভিযোগ না করায় প্রতারণা চক্রটি দীর্ঘদিন সক্রিয় ছিল বলেও জানান তিনি।
কেআর/জেএইচ