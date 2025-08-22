রাস্তার কাজে দুই নাম্বারি করলে কঠোর ব্যবস্থা: মেয়র শাহাদাত

রাস্তার কাজে দুই নাম্বারি করলে কঠোর ব্যবস্থা: মেয়র শাহাদাত
অনিয়ম ও রাস্তার কাজের গুণগত মান নিয়ে সরাসরি সতর্কবার্তা দিয়ে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, রাস্তার উন্নয়ন কাজে যারা দুই নাম্বারি করবে, তাদের ধরে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। কোনো ধরনের ভাঙা রাস্তা এখানে থাকবে না। যারা কাজে তিন-চার নম্বর ইট ব্যবহার করবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) নগরীর চর চাক্তাই মনছুর আলী সড়ক এলাকায় ১৯নং দক্ষিণ বাকলিয়া ওয়ার্ডে অসহায় দুস্থদের মাঝে চাল ও স্মার্টকার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
মেয়র বলেন, জলাবদ্ধতা নিরসনে বাকলিয়াতে ইতোমধ্যেই ৫০-৬০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি ৪০ শতাংশ কাজ আগামী দু’বছরে শেষ হলে একটি সুন্দর শহর উপহার দেওয়া সম্ভব হবে। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে গ্রিন, ক্লিন ও হেলদি সিটি গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।
রাজনৈতিক ইস্যুতে ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, বিএনপির রাজনীতিতে কেউ উড়ে এসে জুড়ে বসতে পারবে না। মানুষের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামে সবাই রাজপথে থাকবে। আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে জনগণ যাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে, সেই হবে সংসদ সদস্য। আমাদের লক্ষ্য হারানো অধিকার পুনরুদ্ধার করা।
দক্ষিণ বাকলিয়ার অতীত রাজনৈতিক ভূমিকার কথা উল্লেখ তিনি বলেন, এ দক্ষিণ বাকলিয়া নির্বাচনের সময় সর্বোচ্চ ভূমিকা রেখেছে। ২০১০ সালের নির্বাচনে মঞ্জুর আলম সাহেব আওয়ামী লীগ থেকে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন, ২০ হাজার ভোটে আমরা তিন বাকলিয়া থেকে লিড দিয়েছিলাম। ৭-৮ হাজার ভোট এ দক্ষিণ বাকলিয়া থেকে লিড দেওয়া হয়েছে। পূর্ব পশ্চিমসহ মিলে মোট ২০ হাজার ভোটের লিড দেওয়া হয়েছিল। তাই বাকলিয়া যখন যেটা সিদ্ধান্ত নেয়, তারাই মেয়র হবে এমপি হবে।
অনুষ্ঠানে দক্ষিণ বাকলিয়ার দুই শতাধিক পরিবারের মাঝে চাল বিতরণ করা হয়। এর আগে মেয়র চর চাক্তাই সিটি করপোরেশন স্কুল মাঠের উন্নয়ন কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।
চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সহ-সাধারন সম্পাদক সাবেক কাউন্সিলর ইয়াছিন চৌধুরী আসুর সভাপতিত্বে ও মহানগর যুবদল নেতা জসিম উদ্দিনের পরিচালনায় আরও বক্তব্য রাখেন বিএনপি নেতা হাজী নবাব খান, ইউনুস চৌধুরী হাকিম, চসিক প্রকৌশলী মাহামুদ সাফকাত আমিন, দক্ষিণ বাকলিয়া ওয়ার্ড বিএনপির সদস্য সচিব ইয়াকুব চৌধুরী নাজিম, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মো. ইউনুছ, চর চাক্তাই সিটি করপোরেশন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মানিক বৈদ্য প্রমুখ।
এমআরএএইচ/জেএইচ