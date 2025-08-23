  2. জাতীয়

লোহাগাড়ায় মাদককাণ্ডে সম্পৃক্ততার অভিযোগে এসআই প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১৪ পিএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫
এসআই কামাল হোসেন/ ছবি- সংগৃহীত

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় ফেনসিডিল কাণ্ডে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) কামাল হোসেনকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। শুক্রবার (২২ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে তাকে লোহাগাড়া থানা থেকে প্রত্যাহার করে চট্টগ্রাম পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়।

গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার চুনতি স্টেশন এলাকায় স্থানীয়রা তিন সোর্সকে ফেনসিডিলসহ আটক করেন। পরে সেনা ক্যাম্পে নিয়ে গেলে জিজ্ঞাসাবাদে এসআই কামালের নাম উঠে আসে। এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

পরবর্তী সময়ে বিষয়টি নিয়ে নানান মহলে সমালোচনা শুরু হলে পুলিশ প্রশাসন এসআই কামালকে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়।

লোহাগাড়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. রবিউল আলম খান জাগো নিউজকে বলেন, ফেনসিডিলসহ আটক তিন সোর্সের বক্তব্যে এসআই কামালের জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। এরপর এসআই কামাল হোসেনকে প্রত্যাহার করে চট্টগ্রাম পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়েছে।

এছাড়া ফেনসিডিলসহ আটক তিন সোর্সের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

