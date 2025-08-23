বৃষ্টি কবে কমতে পারে জানালো আবহাওয়া অফিস

বৃষ্টি কবে কমতে পারে জানালো আবহাওয়া অফিস
বৃহস্পতিবার থেকে দেশব্যাপী বৃষ্টির পরিমাণ বেড়েছে। বৃষ্টিপাতের এই প্রবণতা আগামীকাল ২৪ আগস্ট পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। আগামী ২৫ জুলাই থেকে সারাদেশে বৃষ্টিপাত কমতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।
আবহাওয়া অফিসের স্টেশন পর্যবেক্ষণ ডাটায় দেখা গেছে, শুক্রবার সারাদেশেই বৃষ্টি হয়েছে। সবচেয়ে বৃষ্টি হয়েছে চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগে। সবচেয়ে কম বৃষ্টি হয়েছে রংপুরে। সর্বোচ্চ ৯৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে সীতাকুণ্ডে। ঢাকায় বৃষ্টি হয়েছে ১৪ মিলিমিটার।
আবহাওয়াবিদ হাফিজুর রহমান জানিয়েছেন, ২৫ আগস্ট থেকে সারাদেশে বৃষ্টি কমে যেতে পারে। এসময় ঢাকায়ও বৃষ্টি অনেকটা কমতে পারে। তবে আগামী ২৮ আগস্টের পর আবার বৃষ্টি হতে পারে।
তিনি বলেন, বর্ষার দুই মাস শেষ হলেও দেশে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। এর আগ পর্যন্ত মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি হতে পারে।
শনিবার (২৩ আগস্ট) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গার অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।
সেই সঙ্গে রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।
