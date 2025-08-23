‘চোর’ সন্দেহে স্কুলছাত্রকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় মামলা, গ্রেফতার ২

‘চোর’ সন্দেহে স্কুলছাত্রকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় মামলা, গ্রেফতার ২
চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির কাঞ্চননগর ইউনিয়নে ‘চোর’ সন্দেহে স্কুলছাত্র মো. রিহান উদ্দিন মাহিনকে (১৫) পিটিয়ে হত্যা ও দুইজনকে মারধরের ঘটনায় মামলা হয়েছে। মামলাটি করেছেন নিহত কিশোরের মা খাদিজা বেগম।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) রাতে ৫ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতপরিচয়ের আরও ৭ জনকে আসামি করে তিনি এ মামলা দায়ের করেন।
পুলিশ অভিযান চালিয়ে নোমান (২২) ও আজাদ (২৩) নামের দুইজনকে গ্রেফতার করেছে।
তারা কাঞ্চননগর ইউনিয়নের মধ্যম কাঞ্চননগর গ্রামের বাসিন্দা। অন্য আসামিরা হলেন, নাজিম উদ্দিন, তৈয়ব ও মহিউদ্দিন।
গত শুক্রবার (২২ আগস্ট) ভোরে স্থানীয় চেইঙ্গার ব্রিজ এলাকায় মাহিনসহ তিন কিশোর অবস্থান করছিল। এসময় কয়েকজন যুবক তাদের চোর সন্দেহে ধাওয়া করে।
- আরও পড়ুন:
- ফটিকছড়িতে স্কুলছাত্রকে পিটিয়ে হত্যা
প্রাণভয়ে তিনজন একটি নির্মাণাধীন ভবনের ছাদে আশ্রয় নিলেও হামলাকারীরা তাদের নিচে নামিয়ে ব্রিজের ওপর এনে বেধে রেখে বেধড়ক মারধর করে। এতে ঘটনাস্থলেই মাহিন মারা যায়। গুরুতর আহত মানিক ও রাহাতকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। তাদের বাড়ি উপজেলার কাঞ্চননগর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে।
ফটিকছড়ি থানার ওসি নুর আহমদ বলেন, পূর্ব বিরোধের প্রতিশোধ নিতে পরিকল্পিতভাবে ওই কিশোরদের পেটানো হয়। গ্রেফতার দুজনকে শনিবার (২৩ আগস্ট) সকালে আদালতে পাঠানো হয়। বিচারক তাদেরকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন। এ ঘটনায় অন্য আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।
এমআরএএইচ/এসএনআর/এএসএম