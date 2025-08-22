  2. দেশজুড়ে

ফটিকছড়িতে স্কুলছাত্রকে পিটিয়ে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০২:৫৫ পিএম, ২২ আগস্ট ২০২৫
চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার কাঞ্চননগরে চোর সন্দেহে মাহিন (১৪) নামে এক স্কুলছাত্রকে পিটিয়ে হত্যা করেছে স্থানীয়রা। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুই যুবক।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) গভীর রাতে কাঞ্চননগরের ৫ নম্বর ওয়ার্ড চেইঙ্গার ব্রিজের পাশে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মাহিন ওই এলাকার সাগর আলী তালুকদার বাড়ির মুহাম্মদ লোকমানের ছেলে। সে স্থানীয় কাঞ্চননগর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। আহতরা হলেন একই এলাকার রাহাত (১৬) ও মানিক (১৯)। বর্তমানে তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গভীর রাতে সাগর আলী তালুকদার বাড়িতে চুরির চেষ্টা চালায় একদল চোর। এসময় এলাকাবাসী টের পেয়ে ধাওয়া করে তিনজনকে আটক করে। পরে উত্তেজিত জনতা বেধড়ক মারধর করলে ঘটনাস্থলেই মাহিন মারা যায়। আহত দুই যুবককে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

নিহত মাহিনের বাবা ও কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা জানান, প্রকৃতপক্ষে এটি চুরির ঘটনা নয়। তাদের দাবি, মাহিন নিরপরাধ।

ফটিকছড়ি থানা পুলিশ এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে নোমান ও আজাদ নামের দুই যুবককে আটক করেছে।

ফটিকছড়ি থানার ওসি নুর আহমদ জানান, স্থানীয় পাঁচ-ছয়জন কিশোরকে কয়েকজন যুবক ধাওয়া দেয়। পালানোর সময় তিন কিশোর একটি নির্মাণাধীন ঘরের ছাদের ওপর উঠে আশ্রয় নেয়। ধাওয়া দেওয়া যুবকরা ওই তিনজনকে ছাদ থেকে নামিয়ে চেইঙ্গার ব্রিজের ওপর নিয়ে মারধর করে।

এতে ঘটনাস্থলে মাহিন নামের এক কিশোর মারা যায়। আহত হয় আরও দুইজন। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুই যুবককে আটক করা হয়েছে।

