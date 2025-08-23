কেরানীগঞ্জে এসি বিস্ফোরণে একই পরিবারের ৪ জন আহত
ঢাকার কেরানীগঞ্জ মডেল টাউনে একটি বহুতল ভবনের ৭ তলায় এসি বিস্ফোরণ হয়ে একই পরিবারে চারজন আহত হয়েছে। শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুর দেড়টার দিকে অসুস্থ অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে তারা চিকিৎসাধীন রয়েছে।
তারা হলেন, মোহাম্মদ মামুন (৪৫) তার স্ত্রী লাকি আক্তার (৩৮) তাদের ছেলে মিহাদ (১৬) ও সিয়াম (১২)।
মোহাম্মদ মামুনের শালিকা ফারিয়া হাসান জানান, কেরানীগঞ্জ মডেল টাউনের ১২ তলা ভবনের ৮ তলায় আমার দুলাভাই ও আপা পরিবার নিয়ে থাকেন। রাত ২টার দিকে ৭ তলার একটি রুমে এসি বিস্ফোরণ হয়। এসির ধোঁয়ায় আমার দুলাভাই, আপা, আমার দুই ভাগিনা অসুস্থ হয়ে পড়ে।
পরে তাদের উদ্ধার করে প্রথমে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে দুপুরে জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে সেখানে বর্তমানে তারা চিকিৎসাধীন আছে।
জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত আবাসিক সার্জন সুলতান মাহমুদ শিকদার জানান, কেরানীগঞ্জ মডেল টাউন থেকে এসি বিস্ফোরণ হয়ে চার জন অসুস্থ হয়ে আমাদের এখানে এসেছে। তাদের ইনহাল্যুশন ইনজুরি রয়েছে। তাদের জরুরি বিভাগের অবজারভেশনে রাখা হয়েছে। যেহেতু ধোঁয়ায় শ্বাসনালিতে ইনজুরি হয়েছে তাই ২৪ ঘণ্টা না গেলে কিছুই বলা যাবে না।
