চট্টগ্রামে অবৈধভাবে মাটি উত্তোলন, লাখ টাকা জরিমানা

প্রকাশিত: ০৭:২২ পিএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫
চট্টগ্রামের হাটহাজারীর রামদাস হাট, মুন্সির ঘাট ও মদুনাঘাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন অমান্য করায় মো. বাবলু নামে একব্যক্তিকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছেন আদালত।

শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেলে এ অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মুমিন।

ইউএনও জানান, মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ বিধিমালা, এবং বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন অমান্য করায় মো. বাবলু নামে একজনকে লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত বাবলু হালদা নদীতে ইঞ্জিনচালিত বোট ও বালুর ডাম্পার চালিয়ে মা মাছের ক্ষতিসাধন এবং অনুমোদনহীনভাবে বালু পরিবহনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন।

অভিযানে উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মো. শওকত আলী, নৌ পুলিশের এএসআই মো. রমজান আলী ও হালদা পাহারাদার আলমগীর, আদিল ও আয়ুব উপস্থিত ছিলেন।

