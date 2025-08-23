চট্টগ্রামে অবৈধভাবে মাটি উত্তোলন, লাখ টাকা জরিমানা
চট্টগ্রামের হাটহাজারীর রামদাস হাট, মুন্সির ঘাট ও মদুনাঘাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন অমান্য করায় মো. বাবলু নামে একব্যক্তিকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছেন আদালত।
শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেলে এ অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মুমিন।
ইউএনও জানান, মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ বিধিমালা, এবং বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন অমান্য করায় মো. বাবলু নামে একজনকে লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত বাবলু হালদা নদীতে ইঞ্জিনচালিত বোট ও বালুর ডাম্পার চালিয়ে মা মাছের ক্ষতিসাধন এবং অনুমোদনহীনভাবে বালু পরিবহনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন।
অভিযানে উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মো. শওকত আলী, নৌ পুলিশের এএসআই মো. রমজান আলী ও হালদা পাহারাদার আলমগীর, আদিল ও আয়ুব উপস্থিত ছিলেন।
