ভূমি অফিসের নিরাপত্তা জোরদারে স্বরাষ্ট্র সচিবকে চিঠি
ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ে ভূমি অফিসগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারে ব্যবস্থা নিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। সম্প্রতি ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে এ চিঠি পাঠানো হয়।
চিঠিতে বলা হয়, দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ সরকারি স্থাপনাসমূহে দুর্বৃত্তদের দ্বারা নাশকতামূলক অগ্নিসংযোগের ঘটনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গত ৬ ডিসেম্বর দিবাগত রাত আনুমানিক ৩টা ৪০ মিনিটে মুখোশধারী দুর্বৃত্তরা মাগুরা সদর উপজেলা ভূমি অফিসে প্রবেশ করে পেট্রোল সহযোগে নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ড ঘটায়। পরবর্তীতে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়, একই সময়ে মাগুরা সদর সাব-রেজিস্ট্রার অফিসেও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় উপজেলা ভূমি অফিসের একটি কক্ষের প্রয়োজনীয় কিছু নথিপত্র, রেজিস্টার, একটি কম্পিউটার, একটি প্রিন্টার, টেবিল, চেয়ার, আলমারিসহ অন্যান্য জিনিসপত্র পুড়েছে। ঘটনাস্থলে এক বোতল পেট্রোল, কিছু খালি বোতল, মাস্কসহ কিছু জিনিস পাওয়া যায়, যা পুলিশ আলামত হিসেবে জব্দ করেছে।
চিঠিতে বলা হয়, উপজেলা ভূমি অফিস/রাজস্ব সার্কেল/ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহে জনগণের গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র সংরক্ষিত থাকে। আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে আগামীতে আরও এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুম ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের সব উপজেলা ভূমি অফিস/রাজস্ব সার্কেল/ইউনিয়ন ভূমি অফিসে এ ধরনের অগ্নিকাণ্ডের মতো নাশকতামূলক কাজের ফলে ক্ষয়ক্ষতি/বিপর্যয় এড়াতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারসহ যাবতীয় সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।
এ অবস্থায়, সব জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুম ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের উপজেলা ভূমি অফিস/রাজস্ব সার্কেল/ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলোতে অনাকাঙ্ক্ষিত নাশকতামূলক অগ্নিসংযোগ বা যে কোনো ক্ষয়ক্ষতি/বিপর্যয় এড়াতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য স্বরাষ্ট্র সচিবকে অনুরোধ জানানো হয়েছে চিঠিতে।
